Yerli Silahlı Iha'lar Kasımda TSK'nın Bünyesine Katılıyor

Milli imkanlarla üretilen yüzde 100 yerli silahlı İHA'lar kasım ayında TSK bünyesine katılacak.



Milli imkanlarla üretilen yüzde 100 yerli insansız hava aracı (İHA) olarak nitelendirilen ve TSK envanterinde bulunan Bayraktar Taktik İHA'lar yerli olarak üretilen mühimmat ile atış testleri başarıyla tamamladı. İHA'lara operasyonlarda da kullanılacak şekilde yazılım ve donanım entegrasyonu yapılarak ve TSK'nın kullanımına verildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, seri üretim silahlı İHA'ların da Ekim 2017 tarihi itibariyle TSK envanterine kazandırılması planlandığını açıkladı.



Mevcut durumda envanterdeki silahlandırılan İHA'lar ile görev atışlarının devam edildiğini kaydeden Müsteşarlık, farklı mühimmatların Bayraktar Taktik İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmalar devam ettiğini bildirdi.



"ANKA-S PROJESİ İLE MİLLİ UYDUMUZDAN KOMUTA KONTROL GÖREVİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK"



Yerli silahlı İHA'lar dünyanın şeklinden dolayı yüksek irtifada uçsa bile belirli bir mesafeden sonra görüş menzilinden (line of sight-LOS) çıkıyor. Bu sebeple menzilin uzatılması maksadıyla yetkililer, İHA'ların görüş menzilini azami kullanacak şekilde 'Yer Veri Terminali' yerleşimi yapıldığını belirtirken, İHA'ların kontrolünün diğer yer veri terminallerine aktarımıyla menzil uzatılma çalışmalarına devam ediyorlar. Bu kapsamda ilave yer veri terminalleri ile kapsama alanı ve menzilin arttırılmasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.



Ayrıca, İHA'lar ANKA-S Projesi ile milli uydumuzdan komuta kontrol görevi gerçekleştirilebilecek ve İHA sistemleri ile görüş hattı ötesinde (milli uydunun kapsama alanı içerisinde) görev yapabilecekler.



ZAMANLA DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE GÜNCELLEME İMKANI



Milli imkanlarla üretilen İHA'lar; üretim, taşıma, eğitim, lojistik destek vb. maliyetleri de dışarıdan alınanlara göre önemli ölçüde azaldı. Sistem birimlerinin donanım ve yazılımın tasarımı, üretimi gibi faaliyetler tamamen yerli olarak yapıldığından dolayı iyileştirme talebi de bulunuyor. Arıza veya hava aracı olayı yaşanması durumunda ivedi olarak müdahale ile kullanıma hazır olma oranları önemli ölçüde yükseldi. Ayrıca, zamanla değişen ihtiyaçlara cevap veren farklı faydalı yüklerin İHA'lara entegrasyonu kısa zamanda yapılabilecek.



PROJELERİN BİTMESİNİ BEKLEYEN ÜLKELER VAR



Yerli İHA sistemleri Türkiye için katma değeri yüksek, önemli bir ihracat kalemi olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, hem Bayraktar Taktik İHA, hem de ANKA Operatif İHA'lar ihracat şansına sahip. Platformların satışı için Afrika, Körfez ülkeleri ve bazı Türk Cumhuriyetleri ile görüşmeler yapıldığı bilgisi verildi.



DİĞER MÜHİMMATLI İHA'LARIN DURUMU



Sabit kanatlı hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemine yönelik olarak yerli firmalar ile ürün geliştirme çalışmaları devam ettiği öğrenilirken, üzerinde patlayıcı bulunan çok rotorlu İHA sisteminin tedariki için teklife çağrı dokümanı yayımlandığı, halen firma teklifleri değerlendirildiği kaydedildi.



(Ertan Eryılmaz - Ali Canberk Özbuğutu/İHA)