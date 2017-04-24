Yerli Otomobili Hayata Geçireceğiz'
Bakan Özlü, özel sektörün öncülüğünde, dünya pazarına hitap edecek bir otomobil markası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bakan Özlü, özel sektörün öncülüğünde, dünya pazarına hitap edecek bir otomobil markası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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