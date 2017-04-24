Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yerli Otomobili Hayata Geçireceğiz'
Ara
BİST 93.312 %0,96
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yerli Otomobili Hayata Geçireceğiz'

Bakan Özlü, özel sektörün öncülüğünde, dünya pazarına hitap edecek bir otomobil markası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yerli Otomobili Hayata Geçireceğiz'

Bakan Özlü, özel sektörün öncülüğünde, dünya pazarına hitap edecek bir otomobil markası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bakan