TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AÇILACAK İLK SOHBET UYGULAMASI





Yerli Mobil Sohbet Uygulaması Groop, Dünyaya Açılıyor!



Mobil sohbet uygulaması Groop, daha önce yapılmayanı yaparak Türkiye'den global pazarda ses getirme hedefiyle yola çıktı. 6 ay önce geliştirilen ve 4 ay Kanada'da test edildikten sonra 2 aydır da Türk kullanıcılara açılan mobil sohbet uygulaması; start up'ların büyümelerine ivme kazandıran Facebook Start programına da kabul edildi.



Sosyal medyada güncel konularda farklı insanlarla sohbet etmeyi mümkün hale getiren Groop; aynı konuyu konuşmak isteyen insanları gerçek kimlikleriyle canlı bir şekilde konuşturan ilk platform olma özelliğiyle fark yaratıyor. Uygulamada moderatör tarafından her gün gündeme göre yeni konu başlıkları açılıyor. Bu konu başlıklarında 12'şerli gruplar halinde sohbet etme imkanı sunuluyor.



Yerli Mobil Sohbet Uygulaması Groop



6 ay önce geliştirilen ve 4 ay Kanada'da test edildikten sonra 2 aydır da Türk kullanıcılara açılan Groop uygulamasında kullanıcıların geri bildirimlerine göre geliştirmeler devam ediyor. Sistemde akıllı algoritmalar sayesinde, benzer profillerdeki insanlarla eşleştirilerek ilginizi çekecek konularda anlık olarak sohbet edebiliyorsunuz.



Yerli Mobil Sohbet Uygulamsında, test aşamasında olmasına karşın son iki ayda 10 milyonun üzerinde mesaj atılırken, 15 dakikalık sohbet sonunda 30 binden fazla oda kalıcı hale geldi. Bugüne kadar 60 binin üzerinde kişinin indirdiği uygulamada her başlığa Türkiye'den 530 bin kez katılım gösterildi. Yaz aylarında ABD ve Kanada'da kullanıma açılacak olan Groop uygulamasında en çok konuşulan ve ilgi gösterilen konular dizi ve spor olurken; edebiyat ve bilim de diğer ilgi gösterilen konular olarak dikkat çekiyor. Üyelerinin yüzde 41'i kadınlardan oluşan uygulama en aktif Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri kullanılıyor.



Bugüne kadar 1 milyon TL'lik yatırım alan Yerli Mobil Sohbet Uygulamasının yatırımcıları arasında Hakan Baş'la beraber Barend Van Den Brande, Fırat İleri, Kaan Karamancı, Hüseyin Yücel, Alper Afşin Özdemir bulunuyor. Ayrıca Uygulama, start up'ların büyümelerine ivme kazandıran Facebook Start programına da kabul edildi.



Akıllı algoritma sayesinde, konuşmaktan keyif alacağın kişilerle seni süre sınırı olan bir groop'a alıyoruz. Sonrasında dileyen groopie'ler konuşmaya devam edebiliyor.



GroopApp



iOS



http://www.teknotalk.com/groop-sohbet-uygulamasi-56783/