Yerli Kit Geliştirme Çalışmalarının İlk Örneği Balıkesir'den Geldi

Sağlık Bakanlığı'nın yeni dönemdeki hedeflerinin en önemlisi sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmak, ilaç, laboratuvar test kitleri, aşı ve görüntüleme cihazlarını ülkemizde üretebilmektir. Bu amaçla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapmakta olan Dr. Özgür BAYKAN tarafından geliştirilen yöntem ile hem test maliyetlerinde ciddi azalma sağlanmış hem de dışa bağımlılık azaltılmıştır. Balıkesir'de hayata geçirilmiş olan bu milli proje ""D Vitamini Ölçüm Maliyetlerini düşürmede Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalı HPLC Kursu" ile alanında uzman kişilere tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet KOCAÖZ, HPLC Yöntemi ile D vitamini ölçüm maliyetlerinde % 80-85 oranında azalma sağlandığını ve yıllık yaklaşık 470 bin TL tasarruf elde edildiğini belirtti. KOCAÖZ, Dr. Özgür BAYKAN'ın bu yöntemin geliştirilmesi için bir buçuk yıldan beridir sabırla, gayretle, büyük fedakarlıklarla çalıştığını, güvenilirlik testlerinden büyük başarıyla geçen çalışma sonucu elde edilen tecrübenin, diğer illerdeki biyokimya alanında çalışan uzmanlar ve hastane yöneticileri ile paylaşılarak, ülke kaynaklarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir organizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti. KOCAÖZ, illerinde ilk kez gerçekleştirilen, bu denli önemli kişileri bir araya getiren kurs programına akademik destek olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goncagül HAKLAR'a , yöntemi geliştiren Uzm. Dr. Özgür BAYKAN'a , çalışmaya katkı sunan sağlık personeline ve programa her türlü maddi desteği veren, kendisi de bir Diş hekimi olduğundan konuya daha büyük hassasiyetle yaklaşan Altıeylül Belediye Başkanı Sn. Zekai KAFAOĞLU'na teşekkürlerini sundu. Kurs programı, sağlık alanındaki AR-GE İnovasyona katkıda bulunması, laboratuvar alanında diğer test kitlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırması, milli kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunması dilekleriyle tamamlandı.