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Yerli Kiraz Kilosu 85 Liradan Tezgaha İndi
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Yerli Kiraz Kilosu 85 Liradan Tezgaha İndi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde nisan ayında hasadına başlanan yerli kiraz, Bursa'da tezgahlarda yerini aldı.

Yerli Kiraz Kilosu 85 Liradan Tezgaha İndi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde nisan ayında hasadına başlanan yerli kiraz, Bursa'da tezgahlarda yerini aldı.

İlkbahar ve yaz mevsiminin erik ve çilek ile en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerinden kiraz, merkez Osmangazi ilçesindeki bir manavın reyonunda kilogramı 85 liradan satılıyor.

Manisa'da geçen hafta ilk hasadı yapılan ve kısa sürede Türkiye'deki pek çok manavın tezgahında satışa çıkan yerli kiraz, fiyatı pahalı olduğundan gramla satılıyor.

350 gramlık paketler halinde 30 liradan satışa sunulan mevsimin ilk yerli kirazının kilogram fiyatı ise 85 liraya denk geliyor.

Çekirge semtindeki bir manavda çalışan Osman Özçivi, AA muhabirine, kirazın tezgahın en pahalı ürünü olduğunu söyledi.

Özçivi, "Yılın ilk yerli kirazı tezgahlarımızda yerini aldı. Şimdilik yeni çıktığı için fiyatı cep yakıyor. Biz de zaten bu yüzden 350 gramlık kirazı 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı 85 lira." diye konuştu. 350 gramlık paketlerde ortalama 60 tane kiraz bulunduğunu belirten Özçivi, "Şu anda yeni çıkması ve ilk ürün olmasından ötürü kirazlarımız çok pahalı fakat yaklaşık bir ay içinde tıpkı erik gibi normal fiyat seviyesine inecektir." diye konuştu.

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