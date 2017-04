Yerli Kayısı Tezgahlara İnmeye Başladı

Malatya'da özellikle merkeze yakın yerlerde çiçeklenme döneminin ardından çağala dönemine giren kayısı, pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı.



Şuana kadar herhangi bir don vakası yaşanmaması nedeniyle üreticisini sevindiren kayısı, yeşil ve ekşimtırak haliyle pazar tezgahlarında 3 ila 5 TL arasında satılıyor.



Yerli kayısının yavaş yavaş tezgahlara indiği pazarda genelde Mersin'den gelen ürün satılıyor.



"Kayısı her haliyle pazarcının tezgahında yer bulur"



Çağalaya vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten yaş sebze ve meyve satıcısı Ahmet Erbaş, bereketli bir sezon geçirdiklerini, yaş kayısının fiyatının daha da düşmesini beklediklerini ifade etti. Erbaş, "Malatya kayısısı yavaş yavaş tezgahlara inmeye başladı. Genelde bize ilçelerden gelir. Şuan elimizde Mersin kayısısı var. Vatandaşın ilgisi iyi. Bu sene Allah nasip eder bir don yaşanmaz ise eğer fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Malatya kayısısı daha çok rağbet görüyor. Hem kalitesinden dolayı, hem de çekirdeğinden dolayı. Maşallah bu sene bereketli bir yıl geçiyoruz. İnşallah herhangi bir don olayı yaşanmaz ise güzel bir yıl olur. Tabi kayısı her haliyle pazarcının tezgahında yer bulur. Bu mevsimde 'çağala' dediğimiz, yeşil ve ekşimtırak haliyle satılır. 1 ay sonra büyük, iri ve sulu hasanbey kayısıları pazara girer, yazın da sarı şeftaliyi andıran haliyle yine tezgahlardaki yerini alır" dedi.



"Fiyatı iyi olduğundan vatandaş ilgi gösteriyor"



İlk çıktığında 25-30 TL'den satılan kayısıyı şuan 3 TL'den sattıklarını belirten esnaf Yusuf Ulutaş ise yaptığı açıklamada, "Kayısı şuan Mersin Mut'tan geliyor. Malatya kayısısı yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başladı. Fiyatlar şuanda çok düştü. İlk çıktığında 25-30 TL'ye satıyorduk, şimdi ise 3 TL. Fiyatı iyi olduğundan vatandaş ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"Çekirdeği tatlı olduğu için Malatya kayısısı daha fazla ilgi görüyor"



Esnaf Eyüp Karadağ da 2 haftadır tezgahlarda bulunan kayısının ilgi gördüğünü belirterek, "Kayısı 2 haftadır tezgahlarda şuan fiyatı 4 TL civarında. Bugüne kadar Mersin ürünü sattık ama artık yerli kayısı da gelmeye başlar. Tabi Mersin'in ürününe Malatya'nın ki gibi ilgi gösterilmese de yinede satılıyor. Malatya kayısısı daha çok satılıyor. Mersin kayısısının çekirdeği acı ama Malatya'nın ki tatlı dolayısıyla Malatya kayısısı daha fazla ilgi görüyor" şeklinde konuştu. - MALATYA