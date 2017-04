Yerli Anthony Quin, İşsiz Kalınca Tespih Satmaya Başladı

Yerli Anthony Quin, işsiz kalınca tespih satmaya başladı

58 yıllık sinema oyuncusu Bekir Felhan, bölgedeki terör olayları nedeniyle işsiz kaldı

İşsiz kalan oyuncu, tespih ustalığı yapıyor



ŞANLIURFA - iki kere Akademi ödülü kazanmış Meksika asıllı Amerikalı aktör Anthony QUin'e benzerliği ile tanınan 58 yıllık oyuncu Bekir Ferhan, terör olayları nedeniyle Güneydoğu bölgesinde dizi ve sinema filmi çekilmeyince işsiz kaldı. Yerli Anthony Quin olarak tanınan ünlü oyuncu, yaşadığı Şanlıurfa'da tespih ustalığı yaparak geçimini sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çekilen birçok dizi ve sinema filminde yaklaşık 58 yıldan bu yana oyunculuk yapan Bekir Felhan, yaşanan terör olayları yüzünden bölgede sektörün durma noktasına gelmesi ile işsiz kaldı. Bölge halkı ve bölgeye gelen yabancı turistlerin Anthony Quin'e benzettiği ünlü oyuncu, dizi ve film teklifleri gelmeyince, tespih ustalığına başladı.Güneydoğuda film çekilmemesiyle işsiz kaldığını belirten oyuncu Bekir Felhan, "Güneydoğuda artık film çekilmemeye başlanınca ben de işsiz kaldım. Şimdi tespih satmaya başladım. Tespih koleksiyonum vardı. Koleksiyonumu bozdum ve tespih satmaya başladım. Şimdi geçimimi de tespih satarak sağlıyorum" dedi.

58 yılda 30'dan fazla filmde oynadı

70 yaşında olan Bekir Felhan, aralarında baş rollerini Erol Taş ile Sadri Alşık'ın oynadığı Ali Baba ve Kırk Haramiler, Hüseyin Peyda'nın oynadığı Kaderim Böyle İmiş, Yılmaz Güney ve Erol Taş'ın oynadığı Hudutlar Kanunu, Özcan Deniz, Fikret Hakan, Şevval Sam ve Şebnem Dönmez'in oynadığı Aşkın Dağlarda Gezer, Fatma Girik'in oynadığı Gurbet Kadını gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide rol aldı.

Daha önceden de tespih merakı olan ve koleksiyonunu bile kuran Felhan, işsiz kaldıktan sonra tarihi Gümrük Hanında seyyar tezgah kurup ekmek parası kazanmaya başladı. Tespih koleksiyonunu da satmak zorunda kalan Felhan, 3 yıldır hem tespih satıyor hem de kendisine gelen küçük rolleri değerlendiriyor. En son 2017 yılının sonlarında vizyona girmesi beklenen Kervan 1915 sinema filminde Ermeni bir fotoğrafçıyı canlandıran Felhan, yönetmenleri bölgede film çekmeye davet etti.

12 yaşında ilk filminde oynadı

1959 yılında çekilen ve başrollerini Hüseyin Peyda'nın oynadığı Kaderim Böyle İmiş filminde çocuk oyuncu olarak rol alarak sinema dünyasına giren Felhan, Mem-u Zin Dizisinde ise 56 bölüm boyunca Reşit Ağa karakterini canlandırdı. Bu güne kadar 30'dan fazla dizi ve sinema filminde oynayan Felhan, son yıllardaki haliyle ise ünlü aktör Anthony Quinn'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

"Filmlerin Güneydoğuda çekilmemesiyle işsiz kaldım"

"Beni tanıyanlar yurt dışından gelip tespih alıyor"

Almanya ve Belçika'dan insanların gelip tespih aldığını söyleyen Felhan, "Boş durmak iyi değildir. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hiçbir zaman dizi oyuncusu olduğumu düşünerek kibirlenmedim ve neden tespih satıyorum diye üzülmedim. Küçük düşmedim, tam tersine yükseldim. Ekmek parasını çıkardıysan daha çok büyürsün. Şimdi tespih ustalığına başladım. Yurtiçinden, Almanya ve Belçika'dan müşterilerim var. Film yapımcılarına da buradan seslenmek istiyorum, gelsinler Şanlıurfa'da her şey ucuzdur. Gelip burada film çeksinler. Otel, yemek, figüran olsun, her şey ucuzdur. Şanlıurfa'da güzel, renkli kıyafetler var. Harran ve Şanlıurfa'nın oyuncuları var. Şanlıurfa diğer şehirler gibi değil, her şey ucuza mal edilebiliyor" diye konuştu.

"Beni Anthony Quinn'e benzetiyorlar ama o bana benziyor"

Bekir Felhan, iki kere Akademi Ödülü kazanmış Meksika asıllı Amerikalı aktör Anthony Quinn'e benzediğini söyleyenlere ise Quinn'in kendisine benzediğini belirterek, oynadığı filmleri sıralıyor. Felhan, ünlü oyuncuların başrollerinde oynadığı, "Aşkın Dağlarda Gezer, Gurbet Kadını, Hudutlar Kanunu, Kaderime Ağlarım" gibi birçok filmde 1959'dan sonra oyunculuk yaptım. Dünya beni tanıyor. Beni Anthony Quinn'e benzetiyorlar ama ben de diyorum ki ben ona benzemiyorum, o bana benziyor. Amerika, Almanya ve her yerde tanınırım. İş yok diye tespih ustalığına başladım. Buradan Kültür Bakanlığına da seslenmek istiyorum, film yapımcılarına yardım etsinler, gelip burada film çeksinler" şeklinde konuştu.

