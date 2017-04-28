Yerli Akıllı İlaç Teknolojisine 4.3 Milyon Lira Yatırım

RS Araştırma İlaç A.Ş. (RS Research), ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı ile Türkiye'de erken aşama teknolojilere yatırım yapan ACT Erken Aşama Teknoloji Yatırım Fonu'ndan 4.3 Milyon TL tutarında yatırım aldı.

Yerli Akıllı İlaç Teknolojisine 4.3 Milyon Lira Yatırım

RS Araştırma İlaç A.Ş. (RS Research), ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı ile Türkiye'de erken aşama teknolojilere yatırım yapan ACT Erken Aşama Teknoloji Yatırım Fonu'ndan 4.3 Milyon TL tutarında yatırım aldı.

Kaynak: Dunya.com

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