Yerköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yerköy ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldır idaresindeki 39 AS 677 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Molla Osman Türbesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.





Kazada, otomobildeki Yusuf Ziya, Hasibe ve Rabia Karabacak yaralandı.





Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.