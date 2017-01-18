Yerköy'de Muhtarlara Kimlik Kartı Verildi

Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, köy ve mahalle muhtarlarına kimlik kartı dağıttı.



Muhtarlar derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Şengök, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:



"İlçemizde bulunan 60 köy muhtarı, 14 mahalle muhtarımıza kaymakamlığımız tarafından hazırlatan kimlikleri dağıttık. Muhtar kimlik kartları muhtarlarımızın işlerini kolaylaştıracak, aidiyet duygularını daha geliştirecek ve kendilerini tanıtmada yardımcı olacaktır. Kimlik kartlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



Kimliklerin dağıtımının ardından Şengök, muhtarlarla bir süre çeşitli konularda istişare etti.