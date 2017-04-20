Yerköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Yerköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.



Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök'ün başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen seçime, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları katıldı.



Kaymakam Şengök, seçim öncesi, 2017 yılı tahmini gelir gider bütçesi hakkında bilgi verdi ve tahmini bütçe, muhtarların oylarına sunuldu.



Seçim sonucu birlik üyeliğine, il genel meclisi üyelerinden Osman Biçer ve Tayfun Demirel, köy muhtarlarından ise Talip Bozkurt ve Ali Osman Ak seçildi.



Kaymakam Şengök, seçimin ardından yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.