Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen depremin etkilediği ve hasar tespiti tamamlanan bina yıkıldı.
Geçen yıl Merkezi üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Yerköy Kaymakamlığında oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda ağır hasarlı binaların tespiti yapıldı. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından Yerköy Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. - YOZGAT
Yerköy'de Depremden Hasar Gören Binanın Yıkımı Gerçekleştirildi
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen depremin etkilediği ve hasar tespiti tamamlanan bina yıkıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen depremin etkilediği ve hasar tespiti tamamlanan bina yıkıldı.
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