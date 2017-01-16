Yerköy'de 3 Bant Bilardo Turnuvası Sona Erdi

Türkiye Bilardo Şampiyonası elemeleri için Yerköy'de yapılan 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.





Yozgat Bilardo İl Temsilcisi Sami Ekim, Türkiye Bilardo Federasyonu, Yozgat Gençli Spor İl Müdürlüğü ve Yozgat Bilardo İl Temsilciliği 2017 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Yozgat 3 Bant Bilardo Turnuvası'nın Yerköy'de yapıldığını söyledi.



Turnuvaya il genelinde 30 lisanslı sporcunun katıldığını ifade eden Ekim, "Türkiye şampiyonasının ilk hazırlığı olan il şampiyonasını düzenledik. Türkiye şampiyonasına katılmak için gayet güzel ve çok neşeli bir turnuva oldu. Maç 30 sayı üzerinden oynanıyor. Yerköy'de gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcular, ilimizi Türkiye bilardo şampiyonasında temsil edecek." dedi.



Turnuva sonunda Erol Akar birinci, Varol Şeker ikinci, Nihat İlgör ve Bahadır Yiğit de üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara kupaları, Yerköy Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Kılıç ve Yozgat Bilardo İl Temsilcisi Sami Ekim tarafından verildi.