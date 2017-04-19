Yerelleşme 2.2 Milyar TL'lik İlacın İthalatına Son Verecek
Türkiye'de üretilebilecekken ithal edilen ilaçların yerlileştirilmesi için başlayan projede ilk faz tamamlandı.
Türkiye'de üretilebilecekken ithal edilen ilaçların yerlileştirilmesi için başlayan projede ilk faz tamamlandı. İlk iki fazda 2.2 milyar TL'lik ilacın yerelleşmesi beklendiğini söyleyen İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, "İlaçta ticaret açığımız hızla kapanacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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