Adana'da, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ATAUM) yürüttüğü, "Yerelde Kamu-Sivil Toplum Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.



Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal, proje hakkında bilgi verdi.



Mümkün olduğu ölçüde, Avrupa Birliği (AB) sürecinin Türkiye'de sivil toplum etkisine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Baykal, Türkiye'nin, AB'ye üyelik başvurusundan bugüne kadar 30 yılı geride bıraktıklarını kaydetti.



Baykal, "Yerel düzeyde karar alma süreçlerine sivil toplumun katılımının güçlendirilmesi için bilgi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş da projeye desteklerinden dolayı AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.