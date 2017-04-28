Yerel Yöneticiler AK Parti İlçe Başkanının Babasının Cenazesinde Bir Araya Geldi
AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe'nin 76 yaşında yaşama veda eden babasının cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.
AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe'nin 76 yaşında yaşama veda eden babasının cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.
Yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı vefat eden Mehmet Tepe için bugün Avcılar Gümüşpala Fetih Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Ak Parti İlçe Başkanı Tepe, taziyeleri cami avlusunda kabul ederken, kılınan cenaze namazına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Avcılar Müftüsü Bekir Derin'in kıldırdığı cenaze namazında AK Parti Milletvekilleri; Abdullah Başçı, Erkan Kandemir, Aziz Babuşçu, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, AK Parti İl Başkanı Selim Temurçi, AK Parti İstanbul Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi Grup BaşkanvekiliTemel Başalan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolu Başkanı Taha Ayhan, katıldı. Mehmet Tepe'nin cenazesi Ambarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- İstanbul