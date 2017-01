Yerel Yöneti·mler İ·sti·şare Toplantısı

AK Parti· Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen ocak ayı yerel yöneti·mler i·sti·şare toplantısı gerçekleştirildi.



Esenköy beldesinde düzenlenen toplantıya İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Yerel Yönetimler Başkanı Bayram Fettah Koçgündüz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yalçın, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Karamercimek, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.



Programda konuşan İl Başkanı Öztabak, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da AK belediyeciliğin farkının ortada olduğunu söyledi.



Yalova'daki belediyelerden gelen talep ile ihtiyaçlarına uygun projeler üretmeyi sürdüreceklerini belirten Öztabak, "Belediyelerimiz çok önemli yatırım ve projelere imza atıyor. Büyük hedef ve program ile yoluna devam eden, AK belediyelerimiz bu süreçte konumunu daha da yükselteceğine inanıyoruz. Halkımız her zaman hizmetin en iyisini hak ediyor tüm ilçe ve belde belediye başkanlarımıza icraatları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Koçgündüz ise her ay düzenli bir şekilde yerel yönetimler istişare toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İlçelerimizde ve beldelerimizde AK belediyecilik bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmamız gerekiyor. İlçe ve beldelerimize devam eden yatırımlar ve yeni projeler için tüm belediye başkanlarımıza büyük görev düşüyor. Vatandaşımıza hizmet etmek için seferberlik halinde olmamız gerekiyor. Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz söz verdiği her hizmeti yapma gayretinde."