Yerel Tv Personeli, 23 Nisan'da Görevi Çocuklarına Devretti
Yerel tv personeli, 23 Nisan'da görevi çocuklarına devretti Minikler kendi haberlerini yaptıANTALYA - Antalya'da yerel bir televizyon kanalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kendi haberlerini yapma fırsatı verdi.
Yerel tv personeli, 23 Nisan'da görevi çocuklarına devretti
Minikler kendi haberlerini yaptı
ANTALYA - Antalya'da yerel bir televizyon kanalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kendi haberlerini yapma fırsatı verdi.
Antalya'da merkezli yayın yapan KANAL V televizyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilginç bir uygulamaya imza attı. Televizyon personelinin çocuklarını haber merkezinde misafir eden KANAL V, miniklere kendi haberlerini yapma fırsatı verdi. Babalarının izinden giden minikler, sadece kamera karşısına geçmekle kalmadı, kamera arkası görüntüler ve yayın işini de üstlendi. Ege Çolakoğlu'nun görüntülerini Ata Türker Oktay ve Ada Soydan yönetti. Haberin sunuculuğunu ise Ela Gümüş Oktay ve Eylül Deniz Soydan yaptı.
Kamera karşısında usta sunuculara taş çıkartan minikler kendi haberlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 23 Nisan'da unutulmaz bir deneyime sahip olan çocuklar haberciliği çok sevdi.