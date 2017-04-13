Son 5 yılda ülkenin dört bir yanına yaklaşık 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, düzenleyeceği "Yerel Tohumu YAŞATIYORUZ" etkinliğinde, yerel tohum üretiminde kat edilen yolu Türkiye genelinden gelen örnekleriyle paylaşacak ve şenlikte 100 bin tohum-fide dağıtacak.

Başka bir tarım mümkün sloganıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi'nin, yerel tohumun üretimini yasaklayan "Tohumculuk Yasası"na karşı; "Tohum çeşitliliğini korumak" ve "Yerel tohumun yok olmasına engel olmak" için başlattığı "Tohum seferberliği" Türkiye'ye yayıldı. Artık ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Türkiye'ye öncülük eden Seferihisar Belediyesi, kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumları çoğaltıyor. Şu güne kadar Türkiye genelinde 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, yerel tohumun yaşamasını büyük bir şölenle kutluyor.

13 MAYIS'TA ÜRKMEZ'DE

13 Mayıs Cumartesi günü Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlikte, Seferihisar'dan yola çıkarak Türkiye'ye yayılan tohumların meyve ve sebzeleri aynı masada buluşacak. Ürkmez'de yaşayan kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacağı stantlarda yine muhteşem lezzetler şenliğe katılanlarla bulaşacak.

Seferihisar Belediyesi "Yerel Tohumu YAŞATIYORUZ" etkinliğinde 100 bin tohum ve fideyi, yerel tohum mücadelesine katılmak isteyenlerle buluşturacak. Şenlikte efsane grup Yeni Türkü sahne alacak.

TOHUM BAYRAMI

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Tohum seferberliğinde aldığımız yol ve Türkiye'nin sahipleniyor olması, bu işe başlarken kurduğumuz düşe ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. İleriki günlerde şenlik ve tohum çalışmalarımızla ilgili çok daha detaylı açıklamalar yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi'nden çıkıp toprakla buluşan ve sofralara taşınan meyve ve sebzeler ve bunları üreten yerel tohum gönüllüsü çiftçilerimiz Ürkmez'de olacak. Yerel tohumlarımızdan oluşan meyve ve sebzelerin sofralarımızda yer almasının mutluluğunu hep birlikte bayram havası içerisinde kutlayacağız. Ben şimdiden herkesi "Yerel Tohumu YAŞATIYORUZ" etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Etkinlik, 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Saat 13.00'de Seferihisar Ürkmez Mahallesi'nde başlayacak.

