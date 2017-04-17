Yerel Seçimde MHP'nin Kalesi Olan Adana ve Mersin'de 'Evet' Cephesi Çöktü

REFERANDUMDA Doğu Akdeniz'in 'Çukurova Bölgesi' olarak tanımlanan, Büyükşehir Belediye başkanları da 'evet cephesi'ndeki MHP'den seçilen önemli kentleri Adana ve Mersin'de 'hayır' çıkmasının yankıları yaşanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de Ak Parti ve MHP'nin 1 Kasım'daki yüzde 81'lik oy oranının yüzde 23 gerisinde kalınarak 'evet' sağlanabilmesi de sürpriz olarak değerlendirildi. Suriye'de yaşanan iç savaşın Türkiye'ye yansıyan sosyal ve ekonomik sıkıntılarını çeken kentlerin başında gelen diğer bir Çukurova kenti olan Hatay da 'hayır' derken, bazı ilçelerinde 'hayır rekoru' kırıldı.



ADANA'NIN KADERİNİ 3 İLÇE BELİRLEDİ



Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP bloğunu destekleyen Adana, bu kez AK Parti MHP bloğuna destek vermedi. Referanduma yüzde 58'lik oy ile hayır diyen 15 ilçeye sahip olan Adana'nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 8 ilçe MHP, 4 ilçe AK Parti 3 ilçeyi ise CHP'li belediye başkanları yönetiyor. MHP'li 7 ilçe ile AK Partili 2 ilçe Evet derken CHP'li 3 ilçe ile AK Partili 2 ilçe Hayır'ı tercih etti. AK Parti'nin Adana'daki kalesi olan merkez Yüreğir İlçesi'ndeki yüzde 52 oranındaki hayır oyu sürpriz olarak değerlendirildi. Adana'da hayır çıkmasında eyalet tartışması ve MHP tabanının 'gönülsüz' görüntüsünün oranları etkilediği konuşulurken, Ak Parti ve MHP yoğunluğu olan Seyhan İlçesi'nde CHP'li belediyenin referandum çalışmasının sonucu etkisinden söz ediliyor.



MERSİN'DE AKP-MHP BLOĞUNUN ÇÖKÜŞÜ



Mersin'de son yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin elinden alan MHP ile AK Parti bloğunun 1 Kasım'da aldığı yüzde 52 oranındaki oy, referandum da çöktü. Yüzde 64 hayır çıkan kentte evet oyları yüzde 36'da kaldı. Yaşanan yüzde 16'lık kaybın MHP tabanından hayıra geçiş olduğu düşünülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile 8 ilçe belediyesinin MHP'li olduğu kentte CHP'nin 3, AK Parti'nin 1, HDP'nin de 1 belediye başkanlığı buluyor. Ancak HDP'li belediyeye kayyum atandı. Yerelde MHP, iktidarda da AK Parti'nin üstünlüğüne karşın yüzde 36'lık evet oyu çöküş olarak değerlendirildi. AK Parti'nin elinde bulundurduğu tek ilçe olan Aydıncık'ta da hayır oyu yüzde 58 çıktı. Kentteki kırılma noktası MHP tabanındaki 'eyalet sistemi' tartışması oldu. 1 Kasım'da CHP-HDP bloğunun yüzde 45 olan oy oranı ise referandum da yüzde 64'e yükseldi.



HATAY'DA KAYIP MHP'DEN



Doğu Akdeniz'in en önemli şehirleri arasında yer alan ve 6 yıldır komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen şehirlerarasında yer alan Hatay'da referandum dan Hayır oyları ağırlıkta çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'den yeniden aday gösterilmeyince CHP'ye geçen Lütfi Savaş'ın kazandığı kentte 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti-MHP bloğunun yüzde 55 oranındaki oyuna karşın Evet oyları yüzde 45.6'da kaldı. Kayıp yüzde 10 olarak gerçekleşti. 1 Kasım'da oyların yüzde 43'ünü alan CHP ve HDP bloğu referandum da yaklaşık yüzde 11'lik artış sağladı. Hatay'daki evet cephesine yeterli destek çıkmaması Suriye'deki iç savaşın Hatay'a yaşattığı ekonomik sıkıntıya bağlanırken MHP kökenli seçmenlerin de tercihi Hayır oldu.



MHP'nin kalesi olarak bilinen Dörtyol ve Erzin'de Hayır oyları çoğunlukta çıkarken bir diğer kale olarak görülen Belen'de Hayır oyları yüzde 41'lere ulaştı.



BAŞKANIN YORUMU



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ise çıkan sonucu iyi okumak gerektiğini vurgulayarak şu yorumu yaptı: "Milletimiz ben tam anlamıyla ikna olmadım, ancak sizler de ülkenin geleceği için diyalogu elden bırakmadan üzerimize oynanan oyunları görün' demiştir."



DEFNE VE SAMANDAĞ'DA REKOR HAYIR ÇIKTI



Hatay'ın merkez ilçesi Defne'de Hayır oyları yüzde 93,5'e ulaştığı, Evet oylarının oranı ise yüzde 6,5'te kaldı. Samandağ İlçesi'nde de Hayır oyları yüzde 92.3 olurken Evet oyları yüzde 7.7 olarak gerçekleşti. Hayır, oylarının çoğunlukta olduğu Defne, Arsuz, Samandağ, Dörtyol, Erzin ve İskenderun'un, Hatay genelinde hayır oylarına büyük katkı yaptığı gözlenirken, bu ilçelerden Erzin ve İskenderun Belediye başkanlarının AK Partili, Dörtyol Belediye Başkanının ise MHP'li.



BAHÇELİ'NİN KENTİNDE YÜZDE 23.5'LİK KAYIP



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki yüzde 57.8'lik Evet sonucu 1 Kasım'a göre 'sürpriz' olarak değerlendirildi. 1 Kasım'da AK Parti ile MHP bloğunun yüzde 81'lik bir başarı sağladığı Osmaniye'de yüzde 23.5'lük düşüş yaşandı. CHP'nin yüzde 13.56, HDP'nin ise yüzde 2.66 oranında oy aldığı Osmaniye'de Hayır oyunun yüzde 42.2'e çıktı. İlçelerden Sumbas ve Toprakkale'de ise Hayır oyları çok az bir oranla önde çıktı.



TEHDİT VE HAKERET EDEN BAŞKANIN İLÇESİNDEN EVET ÇIKTI



Referandumdan önce Hayır diyecek olanlara 'Hayır'cıyım demek şerefsizliktir. İŞKUR'dan girmiş 'Hayır'a çalışıyormuş. Çalışamazsın kardeşim. Sözümüzü dinleyemeyen ya FETÖ'cü ya APO'cudur" diyen AK Partli Ökkeş Namlı'nın Belediye Başkanı olduğu Düziçi İlçesi'nde de evet çıktı. İlçede evet oyları yüzde 56.47 çıkarken hayır oyları yüzde 43.53'de kaldı. İlçede 1 Kasım seçimlerinde AK Parti ile MHP bloğu yüzde 75 oy almıştı.



KAHRAMAN ASKERİN KENTİ EVET DEDİ



AK Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilen ve 15 Temmuz Kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'de halk tercihini Evet olarak gerçekleştirdi. Yüzde 59 oranında Evet oyunun çıktığı kentin 5 ilçesi de Evet oyları önce çıktı. Sadece Ulukışla İlçesi'nde Evet çıkmasına rağmen yüzde 51'e 49 ile dengeli bir sonuç oluştu. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti MHP bloğunun yüzde 75 oy aldığı Niğde'de yaşanan yüzde 16'lik kayıp Hayır'a kaydı.



- Adana