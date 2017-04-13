Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" Eğitimi

Edirne'de "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitim programına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hayvan Barınağında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarının bakıldığı barınaklarda hiçbir zaman ihtiyaçların bitmeyeceğini, bu nedenle hep birlikte çalışarak şartları daha da iyi yapacaklarını söyledi.



Hayvanlarında insanlardan farkı olmadığını ifade eden Gürkan, "Onlarda bir canlı, farkımız sosyolojik olarak farklı gruplara ait olmak. Onlarında ihtiyaçları var, yeme ve barınma ihtiyaçları var. Biz belediye olarak onları sağlayacağız. En iyi barınak olmak için gayret göstereceğiz." dedi.



Çok yakında hayvan barınağı yanına yapılan ek binanında biteceğini aktaran Gürkan, barınakta kalan hayvanların daha konforlu ve daha büyük bir ortama kavuşacaklarını belirtti.



Gürkan tamamen gönüllülük esasına dayanan, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere teşekkür etti.



Daha sonra kursa katılarak sertifika almaya hak kazan 23 kişiye belgeleri verildi.