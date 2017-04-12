Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" Eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca sokak hayvanlarının korunmasına yönelik düzenlenen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimleri tamamlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler sonunda yapılan sınavda başarılı olan kişiler, hayvan haklarının korunması, hayvanların şiddet, eziyet gibi konularda ihlallerin önüne geçebilmek için yasal işlem uygulayabilecek olan yerel hayvan koruma kimliklerini aldı.



Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, kimlik kartlarının bir yıl geçerli olduğunu ve bu bir yılın ardından sokak hayvanlarına yapılan yardımları bir sunum halinde göreceklerini, sunumun başarılı olması durumunda kimlik kartlarını devam ettireceklerini belirtti.



Yerel hayvan koruma görevlisinin kendi alanlarında, mahalle veya sokaklarında sahipsiz kedi ve köpekleri tespit ederek kendilerine veya Alo 153'e bildirmeleri gerektiğini ifade eden Özsöyler, "Görevlimiz, bu durumlarda bizleri aradığı zaman bizim ekiplerimiz o adrese gidip kimsesiz hayvanları alarak barınaklarımıza getiriyorlar. Bakım ve tedavisini, kısırlaştırmasını, aşısını, işaretlemesini, kulak küpesini takarak tekrar aldığı yere bırakıyoruz." diye konuştu.