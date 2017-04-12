Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Kimliklerini Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca sokak hayvanlarının korunmasına yönelik düzenlenen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimleri tamamlandı.



Eğitimler sonunda yapılan sınavda başarılı olan kişiler, hayvan haklarının korunması, hayvanların şiddet, eziyet gibi konularda ihlallerin önüne geçebilmek için yasal işlem uygulayabilecek olan yerel hayvan koruma kimliklerini aldı.



Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, kimlik kartlarının bir yıl geçerli olduğunu ve bu bir yılın ardından sokak hayvanlarına yapılan yardımları bir sunum halinde göreceklerini sunumun başarılı olması durumunda kimlik kartlarını devam ettireceklerini belirtti.



Yerel hayvan koruma görevlisinin kendi alanlarında, mahalle veya sokaklarında sahipsiz kedi ve köpekleri tespit ederek kendilerine veya Alo 153'e bildirmeleri gerektiğini ifade eden Özsöyler, "Görevlimiz bu durumlarda bizleri aradığı zaman bizim ekiplerimiz o adrese gidip kimsesiz hayvanları alarak barınaklarımıza getiriyorlar. Bakım ve tedavisini, kısırlaştırmasını, aşısını, işaretlemesini, kulak küpesini takarak tekrar aldığı yere bırakıyor." diye konuştu.



Kimlikler il hayvanları koruma kurulu toplantısında verildi



Gaziantep İl Hayvanları Koruma Kurulu aylık toplantısı Gaziantep Vali Yardımcısı Serdar Polat başkanlığında Gaziantep Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda gerçekleştirildi.



Hayvanat bahçesi ev sahipliğinde yapılan kurul toplantısında İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararlarına 4 madde daha eklendi.



Toplantının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığının düzenlediği ve uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitimler sonunda başarılı olan kişilere "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü" kartları verildi. - GAZİANTEP