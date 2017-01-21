'Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü" Semineri

Edirne Belediyesi ile Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' semineri düzenlendi.



Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, hayvanseverlere, hayvan hakları, hayvanların korunmasıyla ilgili ve hayvanların bakımıyla ilgili bilgiler verildi.



Seminere katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olacak gönüllülere eğitim vermek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.





Edirne Belediyesi ve Milli Parklar Orman Su İşleri Müdürlüğüyle beraber yerel hayvan koruma haklarıyla ilgili bir eğitim çalışması yaptıklarını ifade eden Tanrıkulu, "Bunu Belediye Kanununa göre birlikte yapıyoruz. Biz Edirne Belediyesi olarak Trakya'nın hatta Marmara bölgesinin bir bölümüne kadar 500 tane köpeği 300'e yakında kediyi barındıran en iyi geçici hayvan barınağını çalıştırıyoruz." dedi.





Edirne Orman ve Şu İşleri Şube Müdürü Ahmet Kara ise gönüllülerin aldığı eğitimler sonucunda resmi anlamda söz sahibi olacaklarını belirtti.