Yerel Gazete Sahibi Çocuklara Cinsel İstismardan Tutuklandı

– ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yerel gazete sahibi R.M., internet üzerinden kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, ilçede haftalık yayımlanan yerel bir gazete sahibinin internetteki çeşitli sosyal medya ağları üzerinden kız çocuklarıyla cinsel içerikli sohbet ettiği, onları çıplak fotoğraflarını çekmeye zorladığı ve bu fotoğrafları edindiği şeklinde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, dün öğleden sonra gazete sahibi R.M.'yi ofisinde gözaltına aldı.



Polisin, R.M.'nin ofisindeki bilgisayarda yaptığı aramada 2 kız çocuğuyla yaptığı görüşmelerin kayıtları ve bu çocuklara ait çıplak fotoğraflar bulduğu belirtildi. Polis merkezinde sorgulanan R.M. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Antalya