Yere Yığılan Adamı Ezilmekten Kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yola yığılan alkollü şahsı ezilmekten kurtardı.



Malkara ilçe merkezinde aşırı alkol alan bir kişi, yolda yürüdüğü sırada yere yığıldı. Yaralanan vatandaş yolda araçların geçişi sırasında ezilme tehlikesi yaşadı. Çay ocağı işleten esnaf Hüseyin Becerik ise, yerde yatan şahsın yardımına koşarak ezilmekten kurtardı.



"Vatandaşlık görevimizi yaptık"



Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Hüseyin Becerik, "Bahçede çay dağıttığım sırada yere yığılan bir kişiyi gördüm. İşimi bırakıp hemen yardımına koştum. Neyse ki korkulan olmadı, vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi. - TEKİRDAĞ