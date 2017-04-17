Yerde Yatan Rakibine Gözü Dalan Kaleci, Kalesinde Golü Gördü

Hollanda 2. Ligi'nde RKC Waalwijk, sahasında Almere City'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi fakat maçta skordan çok ev sahibi takımın attığı gol konuşuldu.

BÜYÜK DALGINLIK GOLÜ YEDİRDİ

Maçın 84. dakikasında atak yapan Waalwijk'ten bir oyuncu aut çizgisi üzerinde kalecinin müdahalesiyle kendini yerde buldu. Almere City kalecisi Chiel Kramer de oyuncuya doğru bakarken daldı. Rakip takip oyuncusu Pieter Langedijkde kalecinin bu dalgınlığını fırsat bilerek topu ayağından çaldı ve topu boş ağlara yollarak takımına golü getirdi.