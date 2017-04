Yer Uludağ... Ayılarla Başbaşa

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da aç kalan ayılar nedeniyle mahsur kalan ATV işletmecisi canını çatıya çıkarak kurtardı. Şahsın cep telefonuyla kaydettiği ayı ailesinin sevimli yavruları çöp konteynerlerini bebek arabası gibi gezdirirken görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan ayılar zaman zaman oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi'ne inmeye devam ediyor.



Günübirlik ziyaretçilerin ve lokantalarının bulunduğu Sarıalan Mevkii'nde bulunan çöp kutularını deviren ayılar buldukları yiyeceklerle beslenirken, kutularla oynamayı ihmal etmiyor. Restoranların yanına kadar yaklaşan ayıların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor.



Sarıalan birinci oteller bölgesinde ATV turları düzenleyen işletmeci Murat Çobal başından geçen adrenalin dolu dakikaları cep telefonuyla an be an kaydetti. Gece 2 katlı büfede kalan Çobal, çöp konteynerlerinden gelen ses üzerine kalkıp dışarıya baktığında ayı ailesiyle karşılaştı. Çöpleri karıştırıp çöp konteynerleri üzerinde gezen sevimli ayı yavruları, demir konteynerleri de bebek arabası gibi gezdirdi. Çobal'ın cep telefonu ışığını farkeden ayılar uzaklaştırmak için sesler çıkaran Çobal'ı fark edince büfenin etrafını sardı. Ayıların camları kırıp içeriye girmesinden endişe eden Çobal büfenin çatısına çıkıp bir süre orada bekledi. O anlarda Çobal'ın açık kalan cep telefonu tarafından kaydedildi. Ayılar büfecinin yoğun uğraşlarının ardından ormanlık alana girip gözden kayboldu. Ayıların aç kalınca yemek için geldiklerini ve sonra tekrar ormanlık alana döndüğünü belirten Çobal, "Ayı yavrularının çöp konteynerleriyle oyunları hoşuma gitti kaydetmek istedim. Beni farkedince üzerime doğru geldiler çatıya çıkıp canımı kurtardım" dedi.



(İHA)