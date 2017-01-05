Yer Siyah, Gök Beyaz!

2. yarının açılış maçı olan Erzincan deplasmanı dönüşü Siyah-Beyazlı ekibi havaalanında karşılayacak olan taraftarlar, 16 Ocak pazartesi akşamı ise 103. Yıl kutlamaları için Alsancak Stadı önünde buluşacak.

Sabah saat 09:00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk konması ve öğleden sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde lokma dökülmesi ile başlayacak kutlamalar akşam görsel bir şova dönüşecek. Alsancak Stadı'nda başlayıp Gündoğdu Meydanı'na kadar sürecek kortejde Altay Spor Kulübü Yöneticileri, Spor Okulları öğrencileri, Kabus Grubu ve Taraftarlar bir araya gelecek. Şehrin en yüksek yapılarından olan Folkart Towers'ın üstünde bulunan dev ekranlarda ''BÜYÜK ALTAY'' mesajı yer alacak. Kordon boyunu aydınlatacak meşale gösterisini Kaptan Murat Uluç ve İbrahim Akın başlatacak. Dans ve video gösterimiyle devam edecek kutlamalar havadan yapılacak profesyonel çekimler ile ölümsüzleştirilecek. Etkinlik, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge'nin yapacağı konuşmalar ile son bulacak.

