Yer Fıstığı Üreticisi Yeni Sezondan Umutlu

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 35'inin, işleme ve pazarlamasının ise yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Osmaniye'de, 48 bin tonu aşkın rekolte hedefiyle ürünün ekimine başlandı.



Çukurova'nın bereketli topraklarına sahip Osmaniye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan yer fıstığı ekimine başlayan üreticiler, 10 Mayıs'a kadar tohumları toprakla buluşturmayı sürdürecek.



Ekilmesinden yetiştirilmesine, hasadından pazarlanmasına kadar yoğun emek isteyen yer fıstığının üreticileri, verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.



Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Osmaniye ve çevresinde birinci üründe 57 bin, ikinci üründe ise 68 bin olmak üzere toplam 125 bin dekar alana yer fıstığı ekimi yapıldığını söyledi.



Dekar başına 350 ile 400 kilogram arasında bir verim alındığını dile getiren Sağlam, "Geçen sene birinci ve ikinci üründe toplam 48 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı miktarda araziye ekim yapılacağını bekliyoruz. Üreticilerimiz fıstık ekimine başladı, ekim 10 Mayıs'a kadar sürecek. Yağışlar bizleri sevindirdi. Herhangi bir kuraklıktan bahsedemeyiz. Bu yıl güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Sağlam, ürün kalitesini artırmak için bütün müdürlüğe bağlı bütün personelin çalıştığına dikkat çekerek şöyle devam etti:



"Sayın Bakanımızın talimatıyla enstitüler kendi konusuna özgün çalışmalar yapmaya başlayacak. Örneğin Osmaniye'deki Yağlı Bitkiler Enstitüsü, artık sadece yer fıstığıyla ilgili çalışmalar yapacak. Bunun ürün kalitesini artıracağına inanıyorum. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda rekoltede yüzde 20, kalitede ise yüzde 80-90'lara varan kalite artışı sağladık. Kentte fıstık ekimi yapan 3 bin çiftçimiz var. Fıstık işleme fabrikalarında ise yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Yani 8-10 bin aile yer fıstığı sayesinde geçimini sağlıyor. İşleme ve pazarlamanın yüzde 90'ını ilimizde yapıyoruz."



Üreticiler de umutlu



Yer fıstığı üreticisi Emrah Fındık, dualarla tohumları toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek, "Bu yılda her zaman olduğu gibi ürünümüzü sorunsuz hasat edeceğimizi umuyorum. Yağışlar güzel geçti. Bu yıl bereketli bir yıl olacağına inanıyorum." dedi.



Süleyman Koca da 2017 yılı fıstık ekimine dualarla başladıklarını, bu yıl iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını dile getirdi.



Fiyat beklentilerinin de yüksek olduğunu anlatan Koca, "Geçen yıl 150-200 dönüm araziye fıstık ekmiştim. Bu yıl da birinci ve ikinci ürün olarak aynı dekar alana ekmeyi düşünüyorum. Yağışlar iyi gidiyor. İnşallah güzel bir rekolte elde ederiz." diye konuştu.



Kemal Kalın ise Toros Dağları'nın eteklerinde yer fıstığı ekimini yaptıklarını aktararak "Eylül ayına kadar bakımını yaparak hasadı bekleyeceğiz. İnşallah sarı altınımızdan bol verim ve iyi fiyat bekliyoruz." ifadesini kullandı.