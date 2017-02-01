Yenişehirspor Kalan Maçlarını Kazanmak İstiyor

Bu yıl Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Yenişehirspor, kalan 7 maçını kazanıp, play off'a kalmak istiyor. Kulüp Başkanı Serhat Yıldırım, "Sezon başında hedefimiz play off'a kalmaktı. Şu anda play off içindeyiz. Genç ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah sezon sonunda hedefimize de ulaşmış olacağız. Belediyeler amatör spora destek vermeli. Maalesef Yenişehir Belediyesi destek vermediği gibi idman sahası için bizden para alıyor" dedi.



Geçen yıl çıktığı Süper Amatör Ligi'nin ilk yılında istediği başarıyı yakalayamayan Yenişehirspor, bu sene üst sıralarda yer almak istiyor. 14 takımın yer aldığı ligde, 19 maçını geride bırakan Yenişehir ekibi, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 29 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçı kalan Yenişehispor, bu maçları kazanıp play-off oynamak istiyor.



Takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yenişehirspor Kulübü Başkanı Serhat Yıldırım, sezon başında genç ve yetenekli bir takım kurduklarını ifade ederek, "Geçen yıl bu ligde ilk kez mücadele ettik. O yıl tecrübesizliğimizden dolayı ligi istediğimiz gibi bitiremedik. Bu yıl daha çok genç ve yetenekli oyunculardan bir kadro oluşturmayı planladık ve öyle yaptık. Birde burayı bir aile kulübüne çevirmek istedik. Oyuncular kendi arasında ağabey kardeş gibi futbol oynasınlar, diğer takımlara örnek olsunlar istedik. Bunu da büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Oyuncuların hepsi birbirine saygılı, hocalarına saygılı davranıyorlar. Tabi bunların yanında sportif başarı anlamında da bazı hedefler koyduk. Sezon başında play-off'a kalma hedefimiz vardı. Şu anda play-off içindeyiz. Ligde 7 maçımızı kaldı. Biz bu maçları kazanıp, play-off maçlarında daha üst sıralarda yer alarak başlamak istiyoruz. Çünkü oyuncularımız gerçekten daha iyi yerde olmayı hak ediyorlar. Sezon başından beri çok yoğun idman yaptılar. Bunun karşılığını almalarını istiyorum. Onların alın terlerinin boşa gitmemesini istiyorum. Ben oyuncularımın hepsine güveniyorum. İnşallah kalan maçlardan en iyi sonucu alıp, play-off'da güzel işler yapacaklardır" şeklinde konuştu.



"Yenişehir Belediyesi destek vermediği gibi birde idman sahası için bizden para alıyor"



Belediyelerin amatör spora destek olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Mersin'de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye amatör spor kulüplerine destek oluyor. Ancak adımız Yenişehirspor olmasına rağmen Yenişehir Belediyesi bize hiçbir zaman destek olmuyor. Tabi biz Yenişehir Belediyesi'nden gelecek yardıma da muhtaç değiliz. Ancak Yenişehir Belediyesi destek olmadığı gibi ilçeye yaptırdığı suni çim sahalarda idman yapmamız için bizden para alıyor. Haftalık 250 liraya yakın sahalara para veriyoruz. Bu resmen amatör spora vurulan bir neşterdir. Zaten amatör spor kulüpleri zor şartlarda varlıklarını sürdürüyor. Birde bazı belediyelerin bunu yapması resmen amatör spor kulüplerini bitirmek anlamına geliyor. Eğer bir yerde spor yoksa çocuklar boş gezer, ayakları pisliğe takılır. Biz çocuklarımız boş gezmesin, pis işlere bulaşmasın, spor yapsın diye takımımızı zorluklar içinde ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden özellikle belediyeler bizi zor durumda bırakmamalı" diye konuştu. - MERSİN