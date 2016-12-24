Yenişehirlioğlu: "15 Temmuz, Din Algısı Değiştirilmiş İnsanların Bir Kalkışmasıdır"

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 15 Temmuz'un din algısı değiştirilmiş insanların bir kalkışması olduğunu, bu kuklaların henüz bitmediğini, hala insanların arasında olduğunu söyledi.



Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) öğrencileri, 15 Temmuz ruhunu, Gazeteci-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan dinledi. Öğrencilere, "Böyle bir okula sahip olduğunuz için çok şanslısınız, imkanlarınızı iyi değerlendirin" diyerek söze başlayan Gazeteci- Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "15 Temmuz'dan önce yaşanan, en elim olay 12 Eylül'dür. O döneme iyi vakıf olursak, kardeşin kardeşi nasıl kırdırıldığını idrak edersek, bugünü çok iyi anlarız. 'Tarih tekerrürden ibarettir.' Nerede olursanız olun kendinizi geliştirmeniz gereken bir dönemin içerisindesiniz. 15 Temmuz, din algısı değiştirilmiş insanların bir kalkışmasıdır. 15 Temmuz darbelerin başlangıcı değil, sonudur. Sonuç bölümüyle yetinirseniz 15 Temmuz'u anlayamazsınız. 40 yıl önce tanklar, insanların zihninde yürütülmeye başlamıştır. Siz bizim geleceğimizsiniz, siz gençler bizim umudumuzsunuz, siz köleleşirseniz Türkiye köleleşir. Siz birilerinin eline maşa olursanız, Türkiye'de birilerine maşa olur. İstedikleri Amerika'daki Fetullah Gülen'i ülkenin başına geçirmekti. Bu kuklalar, henüz bitmiş değil. Köleleşmiş insanlar hala aramızda. 40 yıl boyunca bir insan üzerinde çalışırsanız, onu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. O insanları böyle kandırdılar" dedi.



"Orta Doğu'nun dinmeyen göz yaşını siz dindireceksiniz"



Halep'te yaşanan zulüm ile ilgili düşüncelerini aktaran Yenişehirlioğlu, "İnsanoğlunun gücü empati yapabildiği sürece gelişir. Sizin sokaklarında dolaştığınız Samsun, bir anda Halep gibi olabilir. Bizce istedikleri bu. Bunu önlemek ancak sizin şuurlu olmanızla, sizin aklınızı kullanmanızla olabilir. Siz yeryüzündeki diğer milletlerden daha güçlü evlatlarsınız. Onlar bilmiyorlar ki, Orta Doğu'nun dinmeyen gözyaşını siz dindireceksiniz. Sizler, bu oyunlar karşısında dik duracak tek milletsiniz. Kutsal inadı olanlar gerekli, ikinci bir kalbi olanlar gerekli. Sizin, Orta Doğu için bir kalbiniz daha gerekli. İkinci kalbe sahip olmazsanız beşer seviyesinde kalırsınız. Kendinize güvenin bu ruh sizde var" diye konuştu.



Öğrencilerin büyük bir ilgiyle dinlediği program, Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - SAMSUN