Yenişehir Kaymakamı Seyitoğlu'nun Kimlik Başvurusu

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, yeni çipli kimlik başvurusu için ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurdu.



Kaymakam Seyitoğlu'nu girişte Yenişehir Nüfus Müdürü Fahrettin Sözlü karşıladı.



Yeni çipli kimlik kartı için gerekli evraklarını sunan ve parmak izi alınan Seyitoğlu, müdürlükle bekleyen vatandaşla da bir süre sohbet etti.