Yenişehir'de Çipli Kimlik Kartı Başvuruları

Yenişehir Nüfus Müdürü Fahrettin Sözlü, ilçe halkının çipli kimlik kartı başvurularına yoğun ilgi gösterdiğini, başvuruların kısa sürede 500'e ulaştığını söyledi.



Yeni verilmeye başlayan çipli kimlik kartı başvuruları için 1 biyometrik fotoğraf istendiğini hatırlatan Yenişehir Nüfus Müdürü Fahrettin Sözlü, "Çipli kimlik kartı başvuruları için 1 biyometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanının aslının getirilmesi gerekiyor. Eğer nüfus cüzdanı aslı yoksa sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, memur kartı gibi belgeler istiyoruz. Kimlik kartı alacak vatandaşlarımız bize hiçbir şey ibraz edemiyorlarsa bulundukları mahalle muhtarından fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi getirmeleri gerekiyor." dedi.



Sözlü, alınan başvuruların elektronik ortamda genel müdürlüğe iletildiğini belirterek, "Yeni kimlik kartları elden verilmiyor. Vatandaşlarımızın verdiği bir adrese PTT ile gönderiyoruz. Vatandaşlarımız da kimliklerini imza karşılığı alıyor. Başvuru için 16 lira ücret talep ediyoruz." diye konuştu.



Kimlikler için 15 yaş ve üzerindeki kişilerden fotoğraf istediklerini dile getiren Sözlü, 15 yaş altındakilere ise fotoğraf ve evrak gerekmediğini, başvurularda 15 yaş ve üzeri kişilerden parmak izi ve biyometrik verilerin de alındığını sözlerine ekledi.