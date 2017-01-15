Yenişehir'de Asayiş Uygulaması

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenişehir Polis Karakolu Amirliği, Kışla Caddesinde asayiş uygulaması yaptı.



Polis memurları ve bekçilerin katıldığı uygulamada durdurulan araç ve sürücüler ile araçta bulunanlara yönelik olarak asayiş suçlarına yönelik inceleme ve arama yapıldı. Diyarbakır'da son dönemde gece saatlerinde meydana gelen asayiş olaylarına karşı başlatılan uygulamaların her gece başka bir noktada devam edeceği belirtildi.



Vatandaşlar, ilçede yapılan uygulamalarda polis memurlarının oldukça nezaketli davranmaları nedeniyle emniyet teşkilatına teşekkür etti. - DİYARBAKIR