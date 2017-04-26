Yenipazar Belediyesi Araç Filosuna Yeni Yol Süpürme Kamyonu Ekledi

Bilecik'in Yenipazar Belediyesi ihtiyaçlar doğrultusunda araç filosuna yeni yol süpürme kamyonu ekledi.



Konu hakkında açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Özden, "Bu kapsamda daha önce de farklı belediyelerden hibe aldığımız araçların arasına şimdi de Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe alınan 1 adet yol süpürme aracını ekledik. Filomuza dahil ettiğimiz 2017 model süpürme aracı, verilen hizmeti hızlandıracak ve daha temiz bir Yenipazar oluşturacaktır. Yaptığımız işlerde alımını gerçekleştirdiğimiz tüm hizmet araçlarında ilçemizin sağlığı ve kaliteli hizmet görmesi adına değerlendirmelerde bulunuyor bu çerçevede adımlar atıyoruz. Yeni araçlara ihtiyaç duyuldukça alarak filomuzu daha da genişleteceğiz" dedi. - BİLECİK