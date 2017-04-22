Yenimek'in Fedakar Anneleri

Yenimahalleli anneler, evlatları için yeniden okul sıralarına oturdu. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, çocuklarının derslerine yardımcı olabilmek için İngilizce öğrenmeye başladı.



YENİMEK sayesinde boş vakitlerini verimli geçiren ve bir meslek sahibi olup aile bütçesine katkıda bulunanların yanı sıra kurslara sevdiklerinin hayatına dokunmak için gelenler de var. Uğrak Kurs Merkezinde İngilizce kursuna katılan 12 kadından birçoğu çocuklarına derslerinde yardımcı olmak için bu kursa geliyor. Yıllar sonra defteri, kitabı yeniden açan anneler, 'çocukları okusun, iyi bir gelecek kursun' diye kendilerini geliştiriyor.



"İngilizce bilmemenin eksikliğini hissediyorduk"



Kurs Hocası Bilge Ekinci Topcan'dan aldıkları eğitimle dil öğrenen kadınlar, "İngilizce evrensel bir dil. Türkiye'de yaşıyoruz ama İngilizce bilmemenin eksikliğini fazlasıyla hissediyoruz. Çocuklarımız okullarında İngilizce görüyorlar derslerine yardım edemiyoruz. Aldığımız bazı ürünlerin kılavuzları İngilizce oluyor, bazı işyerlerinin tabelaları İngilizce, internete kullanmak için İngilizce gerekiyor. Artık hem bu eksikliğimizi gideriyor hem de çocuklarımızın İngilizce derslerine yardımcı olabiliyoruz" ifadelerini kullandılar.



"Oğlum için buradayım"



Kursiyerlerden Ebru Özalp, 35 yaşında ve 3 çocuk annesi. En küçük oğlunun bu yıl 2. sınıfa gittiğini ve İngilizce dersi almaya başladığı söyleyerek "Benim hiç İngilizcem yok. Oğlum Yusuf Kayra'nın bu yıl İngilizce dersleri başladı. Tek amacım ona derslerinde yardımcı olabilmek. Kursun çok faydasını gördüm. Şimdi çocuğumun ödevlerine yardımcı olabiliyorum" diye konuştu.



38 yaşındaki Sema Topal da 2. sınıfa giden kızı Zeynep için kursun yolunu tutanlardan. İngilizceyi eğlenerek öğrendiklerini kaydeden Topal, "Kursa geldikten sonra Zeynep'in İngilizcesi çok gelişti. Sınavlardan 100 almaya başladı" dedi.



Çocuklar da okuldan geri kalan zamanlarında annelerinin yanına gelerek eğitimlerini pekiştiriyor. Kursun küçük misafirleri Zeynep Irmak, Yusuf Kayra ve Zeynep artık İngilizce derslerinde daha başarılı. Minik öğrenciler, "İyi ki annelerimiz bu kursa geliyor" dediler. - ANKARA