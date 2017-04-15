Yenimahalleliler E-atıklarını Dönüştürecek

Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek amacıyla geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yapan, bu konuda vatandaşlara ve öğrencilere belirli aralıklarla eğitimler veren Yenimahalle Belediyesi, elektronik atıklar konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.



Bünyelerinde çok fazla tehlikeli madde içeren e-atıkların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla Yenimahalle'nin 2 farklı noktasına elektronik atık kutusu yerleştiren belediye, böylece Ankara'da da bir ilke imza atmış oldu. İlçenin pek çok farklı noktasına ambalaj atığı, atık yağ, pil ve cam kutuları yerleştiren belediye temizlik ekipleri, evlerde ve iş yerlerinde oluşan her türlü elektronik atığı diğer atıklardan ayrı toplamak ve 'sürdürülebilir çevre' anlayışıyla geri kazanmak için de çalışma başlattı.



Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinin önüne ve Özevler Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Konukevinin bahçesine yerleştirilen elektronik atık kutuları vatandaşların hizmetine sunuldu. Yenimahalle Belediyesi ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ortaklığında gerçekleştirilen ve Ankara'da ilk kez yapılan bu çalışma ile Yenimahalleliler, e-atıklarını bu kutulara atarak bu atıkların çevreye vereceği olumsuz etkilerin önüne geçmiş olacak.



Elektronik atık kutusuna faks, telefon, televizyon, CD çalar, monitör, bilgisayar, TV gibi her türlü elektronik atık atılabilecek. Ayrıca daha büyük çaplı elektronik atıkları belediye evlerden ücretsiz olarak alacak. Öte yandan ilçedeki okullar arasında düzenlenen 'elektronik atık toplama yarışması' da tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mayıs'a kadar devam edecek olan yarışma sayesinde şimdiden tonlarca elektronik atık toplanarak çocuklara elektronik atıkların zararları anlatıldı. - ANKARA