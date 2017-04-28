Yenimahalleli Öğrenciler Berlin Yolcusu

Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğretmen ve öğrenciler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek, 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Erasmus Projesi kapsamında Almanya'nın Berlin kentine yapacakları ziyaret hakkında bilgi verdi.



Yenimahalle Belediyesinin hemen arkasında yer alan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mediha Soyutürk, öğretmenler Aslı Fatma Canbay, Serdar Çiziltepe, Zihangir Akman ve beraberindeki 9 öğrenci Başkan Yaşar'ı ziyaret etti. Erasmus Mesleki Eğitim Projesi kapsamında 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Yenimahalle'yi Almanya'da temsil edeceklerini anlatan öğrenciler, Yaşar'a eğitim ve öğretime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.



Öğrencilere başarılar dileyen Yaşar, "Kendinizi geliştirebileceğiniz bu tarz projelerin içerisinde yer almanız çok önemli. Sizler ülkemizin geleceği olan, aydınlık yarınlarımızsınız" dedi.



Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hemen karşısında bulunan eski 50'nci Yıl Yetiştirme Yurdunun atıl durumda olan ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen binasının Yenimahalle Belediyesinin uzun süren bürokratik mücadelesinin ardından yıkıldığını hatırlatan Yaşar, "Bu bina yıllardır Yenimahalle'nin kanayan bir yarasıydı. Madde bağımlılarının kullandığı bu binanın okulun hemen karşısında bulunması, öğrencileri ve aileleri tedirgin ediyordu. Madde bağımlıları tarafından defalarca yangın çıkarılan bu binanın yıkılması için çok mücadele verdim. Nihayet çabalarımız sonuç verdi ve 2015 yılında bu korku yuvası yıkıldı. Şimdi bu arsaya bir hükümet konağı yapılacak. Çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla hem okulunuz hem de Yenimahalle prestij kazanacak" diye konuştu. - ANKARA