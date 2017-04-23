Yenimahalleli Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Hastanesi, Yenimahalle'nin Çiğdemtepe, Yakacık, Pamuklar bölgelerinde yaşayan 6-16 yaş arası 15 çocuğu bir araya getirdi.



Medical Park Hastanesinde ağırlanan çocuklara giyimden ayakkabıya kadar birçok hediye verildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, yalnızca hediye almakla kalmadı aynı zamanda düzenlenen programla palyaço ve animasyon gösterileri ile eğlendi. Etkinlikte hem yüzlerini boyatan hem de dans eden minikler, hastane doktorları ve yönetimi ile pasta da kesti.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, dünya çocuklarının barış ortamında büyümesini diliyorum. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü ve mutlu olduklarını görmek her şeye bedel" dedi. - ANKARA