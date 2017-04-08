Yenimahalle'nin Faaliyetlerine Meclisten Onay

Yenimahalle Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul gördü.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaptıklarımız ortada. Tabi ki eleştiriler olacak. Önemli olan yapılanların karşılığında büyük çoğunluğun Allah razı olsun dediği noktaya gelebilmektir. 2009 Yenimahalle'siyle 2017 Yenimahalle'sini sokaktaki vatandaştan, devletin üst kademelerindeki görevlilere kadar vicdanlarında tartan herkes değişimi fark edebilir" dedi.



Boyumu geçecek suya girmedim



8 yılda yapılan çalışmaları anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Benim çıkış noktam denk bütçe. Ticari hayatımda da belediyecilik hayatımda da aynı yolu izledim. Hiç kimseyi kapısında bekletmeyen, değerinde mal alıp değerinde mal satan bir belediye olduk. Hesabını kitabını bilen dürüst bir tüccar nasıl verimli çalışıyorsa öyle çalıştık. Hiçbir zaman boyumu geçecek suya girmedim. Yenimahalle'yi de bu suya sokmadım. Hem borçlarımı vaktinde ödedim hem de kaynakları dikkatli kullanıp hizmet ürettim" dedi.



Bugüne kadar hiçbir işe, bu benim işim değil demedim diye sözlerine devam eden Yaşar, "Devletin tüm kurumları birbirine saygılı olmalıdır. Eğer kavga ederlerse faturasını benim halkım çekiyor. Kolektif bir çalışma içine girerlerse de meyvesini yine benim halkım topluyor. Bu bilinçle devletimizin hiçbir kurumunun işini ikinci güne ötelemedim. Yenimahalle'ye çakılacak her hayırlı çivinin arkasında durdum" diye konuştu.



CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir de Yenimahalle halkına kazandırdıkları için grubu adına Başkan Yaşar ve ekibine teşekkür etti. - ANKARA