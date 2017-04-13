Yenimahalle Karadeniz'den Şen Döndü

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. 24. hafta karşılaşmasında Zağnos'a konuk olan Yenimahalle Belediyespor, rakibini 27-34 mağlup ederek puanını 44'e çıkardı ve şampiyonluğa kanat çırptı.



Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Hasan Kılıç ve Kaan Çınar hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmaya Attingre, Lenche, Nurceren, Olga, Yeliz, Gace, Tankaskaya yedilisiyle çıkan Yenimahalle Belediyespor, ilk dakikadan itibaren karşılaşmaya hükmetti. Trabzon seyircisinin baskısına rağmen soğukkanlı bir oyun ortaya koyan Başkent temsilcisi, soyunma odasına 14-19 önde girmesini bildi. İkinci yarıya performansını arttırarak giren takım, bulduğu gollerle rüzgarı arkasına aldı ve rakibinin gardını düşürdü. Takımın tecrübeli isimlerinin oyuna ağırlık koymasıyla farkı açan mavi beyazlılar, rakibinin oyuna ortak olmasına müsaade etmedi. Kolektif oyun anlayışını bir an olsun bırakmayan Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmadan 27-34 üstün ayrılarak Trabzon fırtınasından kayıpsız döndü ve şampiyonluğa göz kırptı.



Yenimahalle Belediyespor kaptanı Yeliz Özel, sergilediği performansla göz doldurdu. Rakip ağlara bıraktığı 10 gol ve takım arkadaşlarını saha içerisinde yönlendirmesiyle mücadelede öne çıkan isim oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Esra 7 golle yıldızlaşırken, Marina Tankaskaya ise bulduğu 5 golle kalitesini ortaya koydu.



Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki haftaya girilirken Yenimahalle Belediyespor üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşuyor. Ligin başından bu yana kıran kırana geçen yarışta Yenimahalle Belediyespor, zorlu Trabzon deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk kupasının bir kulpundan tuttu. Averaj farkıyla zirvede yer alan Başkent temsilcisi, kalan son 2 haftada puan kaybı yaşamazsa Ankara'ya üst üste 3. şampiyonluk kupasını getirecek.



Ligin bitimine sayılı günler kala Yenimahalle Belediyespor, bu sezon evinde son kez mücadele edecek. Osmangazi Belediyespor'u Ankara'da konuk edecek olan takım, ev sahibi avantajını kullanarak son haftaya kayıpsız girmek istiyor. 22 Nisan Cumartesi günü saat 17.00' de oynanacak olan karşılaşmaya Ankara seyircisinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - ANKARA