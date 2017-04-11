Yenimahalle'den Otizmli Çocuklara Rehabilite

KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Yenimahalle Belediyesince tüm imkanlar seferber edilerek eğitim alanında hizmetler sunulan otizmli çocuklar için müzik ve spor alanlarında da rehabilite çalışmaları yürütülüyor.



Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm ve diğer engelli gruplarındaki bireylere sundukları hizmetleri anlattı.



Belediye bünyesinde kurdukları Engelliler Birimi aracılığı ile ilçede yaşayan tüm engelli vatandaşları tespit ederek yaş, cinsiyet, engellilik durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını aktaran Yaşar, engellileri sosyal hayata dahil edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Otizmli bireylerin eğitimleri ve sosyal yaşama uyumlarının devlet politikası haline gelmesi gerektiğini belirten Yaşar, Türkiye'deki yaklaşık 125 bin otizmli çocuktan sadece 2 bininin eğitim hakkından faydalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



"Elimizden gelen tüm desteği veriyoruz"



Belediye olarak tüm imkanları otizmli çocuklar için seferber ettiklerini aktaran Yaşar, şöyle devam etti:



"Devlet okulları ve özel eğitim merkezlerinden gelen talepler üzerine buralardaki özel sınıfların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, otizmli bireylerin spor ve müzikle rehabilitesi için çalışıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak, tüm engelli gruplarına özel olarak Mithat Enç Görme Engelliler Okulu, Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, İller Bankası Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu'na vurmalı çalgılar müzik odası kazandırdık."



Yaşar, yüzme havuzlarının kapılarını da engelli bireyler için sonuna kadar açtıklarını belirterek, her iki otizmli çocuğa bir antrenör eşliğinde yüzme kursları ve yarışmalar düzenlediklerin söyledi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının ortak projesi olan Antrenör Yetiştirme Kursu kapsamında otizmli sporculara Turgut Özakman Yüzme Havuzunda 14 gün boyunca eğitim ve uygulama yaptıklarını belirten Yaşar, böylece engelli sporcuların da antrenörlük sertifikası almaya hak kazandırdıklarını söyledi.



İlçede yaşayan otizmli bireylerin evlerinin belirli aralıklarla ziyaret edilerek ihtiyaçlarının tespit edildiğini aktaran Yaşar, "Amacımız engellilerin hayat şartlarını engelsizlerle aynı seviyeye çekmek. Bunu büyük ölçüde başardık, elimizden gelen tüm desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Eğitim eşitlik ister, eğitim birlik ister. Otistik çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için üzerimize düşeni yaptık, yapacağız." diye konuştu.