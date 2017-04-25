Yenimahalle'den KPSS'ye Hazırlık Kampı

Yenimahalle Belediyesince, gelecek ay yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde tüm adaylara yardımcı olabilmek amacıyla KPSS hazırlık kampı gerçekleştirilecek.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Pegem Akademi iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında 6 gün sürecek 60 saatlik eğitim programıyla KPSS'ye girecek adaylara destek verilecek.



Gelecek ay yapılacak KPSS öncesinde tüm tüm adayların ücretsiz olarak katılabileceği eğitim programı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 1-6 Mayıs günleri arasında, gerçekleşecek. Kampta, 3 gün genel kültür-genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri konularında dersler verilecek.



Bu yıl yaklaşık 2 bin kişinin katılması beklenen kampta, alanında uzman 11 eğitmen, öğrencileri hızlandırılmış eğitim programına tabi tutacak.



Tüm derslerin tekrarının yapılacağı, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak kampta, sınavda dikkat edilmesi gereken unsurlar da anlatılara, öğrencilerin zorlandıkları konular hakkında öğretmenlerden bilgi alması sağlanacak.



"Öğrencilerimize destek vermek istedik"



Ayrıca çeşitli nedenlerle kampa katılamayanlar için kamp süresince verilen eğitimler kayıt altına alınarak kampın hemen ardından "Pegem.tv"de yayınlanacak.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gençlerin geleceklerine yön verecekleri bu sınav öncesi onların yanında olmak istediklerini belirtti. Yaşar, "Böylece lisans öğrencilerimiz, hiçbir ücret ödemeden KPSS'ye hazırlanarak gelecekleri için büyük önem taşıyan bu sınavda inşallah başarılı olacaklar." ifadelerini kullandı.



Yaşar, okullarından mezun olduktan sonra KPSS engeline takılan binlerce öğretmen ve memur adayı olduğunu belirterek, öğrencilere emeklerinin karşılığını almaları için ellerinden gelen desteği vermeyi amaçladıklarını kaydetti.



Kampa katılmak isteyenler, "kpsskampi.pegemakademi.com" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.