Yenimahalle'den Çocuklara Bayram Hediyesi

Yenimahalle Belediyesinin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını açıyor.



Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinin alt katında bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, çocukların bayramına renk katacak. Toplumda her geçen gün yok olan saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerin işleneceği, çocukların eğlenerek öğrenecekleri müzenin açılışında gün boyunca yapılacak etkinliklerle çocuklar unutulmaz saatler yaşayacak.



Masallar ülkesi çocukları bekliyor



23 Nisan Pazar günü yapılacak açılış etkinlikleri saat 11.00'de Yenimahalle Belediyesi önünden başlayacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çocuklar Vosvoslar ile Yenimahalle turu yapacak ve açılışın yapılacağı alana kortej eşliğinde gelecek. Müzenin açılışı saat 13.00'de gerçekleşecek, sonrasında ise gün boyu çocuklar için birçok etkinlik yapılacak.



Dev açılış pastası kesilecek



Program kapsamında Karga ve Tilki Masalı, Peynir Ağacı, Capetto'nun Atölyesi, Pamuk Prenses Masalı, Rapunzelin Kulesi etkinliği gibi birçok aktivite çocuklarla buluşacak. Sahne şovları, atölye çalışmaları, yarışmalar, hediye çekilişleri ile şölen havasında geçecek olan açılış etkinliğinde Başkan Yaşar, çocuklarla dev açılış pastasını da kesecek.



Unutulmaya yüz tutmuş dalya, yakan top, çuval yarışı, halat çekme gibi sokak oyunlarının da oynanacağı günde kostümlü fotoğraf çekimiyle de çocuklar eğlenceye doyacak.



Çocuklarımız geleceğimiz



Türkiye'de bir ilk olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesinin, 23 Nisan'da çocuklara kapılarını açacağını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müzede Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim verileceğini belirtti. Yaşar, "Çocuklarımızın hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden okul dışında çocuklarımızın interaktif eğitim alabilecekleri, deneyimleyip keşfedebilecekleri bir eğitim modelinin uygulanacağı bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız ne kadar güzel eğitim alırlarsa geleceğimiz o kadar güzel inşa edilir" diye konuştu.



İnteraktif eğitimler verilecek



Müze içerisinde saygı ve çevre, yardımseverlik ve vahşi yaşam, doğruluk ve pinokyo, sevgi ve veteriner kliniği sergisi, ses ve ışık deney atölyesi, yenilenebilir enerji atölyesi, kuvvet mekanik deney atölyesi ve bilim sınıfları bulunuyor. Müzede eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından interaktif yöntemlerle verilirken, çocuklar müzede hem eğlenecek hem de öğrenecek. Müze, ayrıca engelli öğrencilerin kullanımına uygun halde dizayn edildi.



Dino ve Retro Kafe ziyaretçilerini bekliyor



Müze ziyaretine gelen çocuk ve ailelerin ziyaretten sonra dinlenebilmeleri için yaklaşık 175 metrekare alana inşa edilen Dino ve Retro temalı kafeler ise aynı anda 130 ziyaretçiyi ağırlayabilecek. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi içerisinde bir de oyuncak satış noktası yer alıyor. Eğlenceli tasarımıyla çocukların dikkatlerini çekecek alan, zihin çalıştırıcı ve eğitici oyuncaklar ile fen ve doğa temalı oyuncakları satın alma imkanı sağlıyor. - ANKARA