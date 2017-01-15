Yenimahalle'deki Okullarda Geri Dönüşüm Yarışması

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) işbirliğinde, atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincini kamuoyunda yaymak amacıyla ilçedeki okullar arasında geri dönüşüm yarışması düzenlenecek.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma kapsamında okullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden toplanacak elektronik atıklar, anlaşmalı çevre iznine sahip lisanslı taşıma firması aracılığıyla alınarak ve geri dönüşümü sağlanacak.



En çok atık toplayan okullara ve öğrencilere sürpriz hediyelerin verileceği yarışma, 19 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek.



Kampanya haricinde, evlerindeki kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıkları aldırmak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini 0 312 278 75 16 numaralı telefondan ücretsiz olarak çağırabilecek.



Ayrıca Yenimahalle Belediyesi önü ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne iki ayrı elektronik atık kumbarası konacak.



"Hem sağlığa hem ekonomiye zarar"



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'de her yıl tonlarca elektronik atığın hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de çevreye onarımı mümkün olmayan kalıcı zararlar verdiğini kaydetti.



Yaşar, geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide yarattığı kayba vurgu yaparak, "Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, bazıları toksik olmak üzere, birçok bileşen ihtiva ederler. Ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle böyle bir projeyi çok önemsiyorum. Gelecek nesillerin daha bilinçli, daha duyarlı olması için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.