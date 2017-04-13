Yenimahalle'de Yaşlı, Engelli ve Hasta Vatandaşları Sandığa Belediye Götürecek

Yenimahalle Belediyesi, 16 Nisan referandum unda oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşları sandığa götürecek.



16 Nisan Pazar günü Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gidecek. Ankara'da 3 milyon 853 bin 894 seçmenin oy kullanacağı referandum a günler kala Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşları memnun edecek bir hizmeti başlattıklarını duyurdu. Yenimahalle'de 477 bin 165 seçmenin bulunduğunu hatırlatan Yaşar, "Yenimahalle'de oyunu kullanmayan vatandaş kalmasın istiyoruz. Herkes sandık başına gitsin ve elini vicdanına koyarak oyunu kullansın diye biz de ilçemizde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları oy kullanacakları okullara götürüp, daha sonra tekrar evlerine bırakacağız. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin belediyemizi arayarak talepte bulunmaları yeterli olacak" dedi.



Bu referandum un bir parti meselesi değil ülke meselesi olduğunu hatırlatan Yaşar, "Referandum sonucunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yenimahalle'de seçimlerin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi için de tüm Yenimahallelileri sağduyuya davet ediyorum" diye konuştu.



16 Nisan Pazar günü 08.00-17.00 arasında isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesince oy kullanacakları okullara taşınacak. Hizmetten yaralanmak isteyenlerin 526 26 26 ve 444 93 64 numaralı telefonları arayarak talepte bulunmaları yeterli olacak. - ANKARA