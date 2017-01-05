Yenimahalle'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Onursal başkanlığını Nevin Gökçek'in yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Hazin Beyaz" etkinliği ile Sarıkamış şehitleri anıldı.



Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hazin Beyaz" adlı Sarıkamış şehitlerini anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an tilaveti ve "Hazin Beyaz" adlı tiyatro oyunuyla devam eden programda, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan kısa bir film de gösterildi. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi sahne alarak gösteri sundu.



Tören sonrasında "Sarıkamış Şehitleri" temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere SOS Vakfı tarafından hediyeleri verildi. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ise, SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek'e plaket ve çiçek takdim etti. Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - ANKARA