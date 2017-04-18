Yenimahalle'de 'Obezite' İçin Harekete Geçildi

Yenimahalle Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde "Sağlıklı yaşa, sağlıklı yaşlan" sloganıyla başlatılan bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Proje kapsamında ilçede yaşayan orta yaş ve üstü vatandaşlar için çağın vebası sayılan 'obezite' masaya yatırıldı.



Yenimahalle İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi'nde yapılan seminerde Doç. Dr. Yeter Kitiş, Araştırma Görevlisi Fatma Avşar ve Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri 'Obezite ve yol açtığı sağlık sorunları' hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Eğitimden önce tansiyon ve beden kitle endeksi ölçümleri yapılan katılımcılara obezite nedir, nedenleri nelerdir, nasıl saptanır, neden olduğu hastalıklar nelerdir, nasıl tedavi edilir ve obeziteden korunmak için ne yapılmalı konuları tek tek anlatıldı. Sigaradan sonra ölümlerin ikinci önemli nedeni olarak obeziteye işaret eden eğitimciler, "Obezite 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü belirlemelerine göre, dünya genelinde obezite, 1980 yılından günümüze iki kat artmıştır. Dünyada 1.4 milyar erişkin fazla kilolu, 200 milyon erkek ve 300 milyon kadın ise obezdir. Dünyada fazla kiloluluk oranı yüzde 35 ve obezite oranı ise yüzde 11 civarındadır" açıklamasını yaptı.



"Fiziksel aktivite, yağ dokusu ve karın bölgesindeki yağlanmayı azaltır, kas kütle kayıplarını önler" diyen eğitimciler, katılımcılara kısa egzersizler yaptırarak her gün ortalama 40 dakika orta şiddette egzersiz yapılmasını önerdi. Eğitmenler, "Besinlerden aldığınız enerji ile harcadığınız enerji miktarını dengeleyin. Düzenli besleniniz ve öğün atlamayın. Gelişi güzel diyetler uygulamayın. Bunun için mutlaka bir uzmandan yardım isteyin. Yağlı ve şekerli besinleri az ve seyrek tüketin. Bol su için. Düzenli fiziksel aktivite yapın" ifadelerini kullandı.



Eğitimin sonunda katılımcıların sandalyelerinin altına soru zarfları yapıştıran eğitmenler, zarflardan çıkan soruları doğru cevaplayan vatandaşlara da adımsayar ve ara öğün olarak elma dağıttı. - ANKARA