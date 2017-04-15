Yenimahalle'de E-atıklar Dönüştürülecek

Yenimahalle Belediyesince, elektronik atıkların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önlemek amacıyla ilçenin iki farklı noktasına e-atık kutusu yerleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin birçok farklı noktasına ambalaj atığı, atık yağ, pil ve cam kutuları yerleştiren belediye temizlik ekiplerince, evlerde ve iş yerlerinde oluşan her türlü elektronik atığı, diğer atıklardan ayrı toplamak ve "sürdürülebilir çevre" anlayışıyla geri kazanmak için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneğince (TÜBİSAD) e-atıkların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Yenimahalle'nin iki farklı noktasına elektronik atık kutusu yerleştirildi.



İlk etapta, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin önüne ve Özevler Mahallesinde bulunan Zübeyde Hanım Konukevi'nin bahçesine yerleştirilen elektronik atık kutuları, vatandaşların hizmetine sunuldu.



E-atık kutusuna faks, telefon, televizyon, CD çalar, monitör, bilgisayar, TV gibi her türlü elektronik atık atılabilecek. Ayrıca, daha büyük çaplı elektronik atıkları, belediye evlerden ücretsiz alacak.



Belediyenin, ilçedeki okullar arasında düzenlediği "Elektronik Atık Toplama Yarışması"nın 19 Mayıs'a kadar devam edeceği, bu yarışma sayesinde tonlarca elektronik atık toplandığı ve çocuklara elektronik atıkların zararlarının anlatıldığı da açıklamada belirtildi.